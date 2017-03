CHIPs: Michael Peña e Dax Shepard nell'esilarante trailer italiano

La Warner Bros ha rilasciato quest'oggi online il primo, divertentissimo trailer italiano dell'action-comedy, basata sull'omonima serie tv cult anni settanta-ottanta.

Protagonisti della storia sono Michae Peña e Dax Shepard nei rispettivi panni degli agenti della California Highway Patrol Frank "Ponch" Poncherello e Jon Baker, entrati nelle forze dell'ordine per motivazioni diverse: il primo è arrogante e non riesce a tenersi fuori dai guai, mentre il secondo è un ex-motociclista professionista che vuole disperatamente salvare il suo matrimonio dal fallimento. I due faranno così squadra, scontrandosi continuamente e cercando di risolvere il caso di una rapina multimilionaria avvenuta nelle loro strade.



Scritto e diretto dallo stesso Shepard, CHIPs vede nel cast anche Kristen Bell, Vincent D'Onofrio, Adam Brody, Rosa Salazar, Michael K. Williams, Jessica McNamee, Ryan Hansen e David Koechner, per un'uscita prevista nelle nostre sale a luglio 2017.



Ecco il trailer italiano: