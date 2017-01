CHiPs: arriva online il primo trailer del film con Michael Peña e Dax Shepard!

Dopo averlo lanciato in diretta al, laha appena rilasciato anche online il primo trailer di, la nuova commedia d'azione che riprende la celebre serie televisiva di fine anni '70 / inizio anni '80. Potete visionare il filmato in calce alla notizia, come sempre subito dopo il salto!

In CHiPs, vedremo le gesta di Jon Baker (Dax Shepard) e Frank "Ponch" Poncherello (Michael Peña), che hanno aderito da poco al California Highway Patrol (CHP) di Los Angeles, ma per ragioni molto diverse. Baker è un motociclista professionista picchiatello che sta cercando di rimettere di nuovo insieme la sua vita e il suo matrimonio. Poncherello è un arrogante agente federale sotto copertura che sta indagando su una rapina multi-milionaria che potrebbe essere stata organizzata da membri interni del CHP. L’inesperto esordiente e il professionista indurito dalla vita finiranno per essere abbinati insieme nella stessa squadra, ma si scontreranno più volte, rendendo la loro partnership più facile a dirsi che a farsi. Ma combinare le abilità in motocicletta di Baker con la conoscenza della strada di Ponch potrebbe funzionare... se non finiranno per scannarsi lungo la strada!

Il cast di CHiPs comprende, oltre ai due protagonisti Michael Peña e Dax Shepard, anche Rosa Salazar (The Maze Runner: The Trials Scorch, Alita Battle Angel), Adam Brody (The OC, Yoga Hosers), Kristen Bell (Veronica Mars, The Good Place) e Vincent D'Onofrio (Emerald City, la serie TV Marvel Daredevil) nei panni del cattivo principale della pellicola. Dax Shepard è anche il regista e lo sceneggiatore stesso della commedia, credendo fortemente in questo revival dell’apprezzata serieTV. Il film è stato prodotto da Primate Pictures, Panay Films e RatPac-Dune Entertainment, per poi essere distribuito negli Stati Uniti dalla Warner Bros. Pictures.

CHiPs uscirà nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 24 marzo 2017.