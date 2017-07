Chin Han new entry nel cast di Skyscraper insieme a Dwayne Johnson

L'attore asiaticosi è aggiunto ufficialmente al cast di Skyscraper , nuova pellicola diretta dacon protagonista. Il film dovrebbe uscire nelle sale americane il 18 luglio 2018 e tra gli interpreti figura anche Neve Campbell, aggiuntasi al cast proprio qualche settimana fa.

La trama di Skyscraper è tuttora misteriosa e non sono state rilasciate molte informazioni. L'unica cosa che pare certa è che si tratti di un thriller ambientato in un mega-grattacielo cinese. Prodotto dalla FlynnPicture Co., con Seven Bucks Productions, Skyscraper si tratta del quinto film diretto da Rawson Marshall Thurber.

Chin Han è conosciuto per i suoi ruoli in Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, 2012 di Roland Emmerich e Contagion di Steven Soderbergh.