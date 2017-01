Chi non salta bianco è: in sviluppo il remake della pellicola!

Stando alle ultime indiscrezioni, sembra proprio che un altro remake stia per affacciarsi all'orizzonte.- creatore della commedia di successo della reteintitolata- si è impegnato a scrivere e produrre un remake per la commediaper la

Secondo The Hollywood Reporter, Barris sarà affiancato come produttore dal giocatore dei Los Angeles Clippers Blake Griffin e Ryan Kalil dei Carolina Panthers della NFL sotto il loro banner Mortal Media, al fianco di Noè Weinstein.

Il film originale del 1992 era interpretato da Wesley Snipes e Woody Harrelson che ricoprivano i ruoli di una coppia di truffatori e giocatori di basket di strada. Nel cast era presente anche Rosie Perez come la fidanzata del personaggio ricoperto da Woody Harrelson. Diretto dall'appassionato di sport Ron Shelton, la pellicola al momento del rilascio ha incassato oltre 90 milioni di dollari in tutto il mondo.

Oltre a questo suo nuovo progetto, Barris è anche al lavoro su un nuovo rifacimento di Shaft, mentre i partner Mortal Media stanno attualmente sviluppando un reboot di Rocketeer per la Disney.