Cherry Jones e Flea nel cast di Boy Erased di Joel Edgerton

Due nuovi innesti ufficiali nel cast di Boy Erased , pellicola diretta da, tratta dal libro autobiografico scritto da Garrard Conley e prodotta da Anonymous Content e Steve Golin. Si tratta dell'attricee di, membro dei. I due arricchiscono un cast che comprende nomi di spicco come

Boy Erased racconta la vicenda di Garrard Conley, un uomo che venne inserito in una realtà chiamata Love in action, nella quale si cercava di "guarire" le persone omosessuali. Cresciuto in un piccolo centro dell'Arkansas e in una famiglia profondamente religiosa, Conley venne costretto a seguire un programma di recupero sostenuto dalla chiesa a 19 anni, rischiando di perdere tutto, amici e famiglia in primis. Tuttavia Garrard decise di accettare con determinazione la propria identità.

Nel cast del film, oltre a Joel Edgerton, troviamo Lucas Hedges, Nicole Kidman, Russell Crowe, Xavier Dolan, Jesse LaTourette, David Joseph Craig, Théodore Pellerin e Britton Sear.

Cherry Jones è attiva soprattutto in tv, dove ha recitato recentemente in Black Mirror e Transparent. Il cantante Flea ci ha abituato a qualche incursione cinematografica e la più recente è nel nuovo film di Edgar Wright, Baby Driver - Il genio della fuga.