Cher entra nel cast di Mamma Mia: Here We Go Again!

Il Daily Mail ha ufficializzato la notizia dell'ingresso dinel cast ufficiale di Mamma Mia: Here We Go Again! , atteso sequel di, uscito al cinema nel 2008, con, adattamento cinematografico dell'omonimo musical basato sulle musiche del gruppo svedese ABBA e diretto da Phyllida Lloyd.

Capace d'incassare oltre 600 milioni di dollari in tutto il mondo, Mamma Mia! torna al cinema con un nuovo film, scritto e diretto da Ol Parker, sceneggiatore di Marigold Hotel.

Cantautrice, produttrice e attrice, premio Oscar per Stregata dalla luna nel 1988, Cher inizierà a girare le sue scene nel fine settimana agli Shepperton Studios, location che segue quelle in Croazia delle scorse settimane.

Ancora ignoto il ruolo che Cher avrà nella trama, che rivedrà Amanda Seyfried nei panni di Sophie, Dominic Cooper in quelli di Sky, Meryl Streep nelle vesti di Donna e Pierce Brosnan, Colin Firth e Stellan Skarsgård che saranno ancora i tre possibili padri di Sophie. Nel cast anche Christine Baranski e Julie Walters.

Mamma Mia: Here We Go Again! arriverà nelle sale cinematografiche il 20 luglio 2018, a dieci anni di distanza dall'uscita del primo film.