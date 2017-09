Checco Zalone nel nuovo spot per sostenere la ricerca sulla SMA

Dopo essere apparso in un primo spot quasi un anno fa,ha rinnovato il suo impegno a favore della ricerca sulla SMA in un nuovo spot trasmesso da Repubblica Tv.

Il comico pugliese, contraddistinto dal suo tipico humour, riesce con leggerezza e spontaneità a minimizzare il peso drammatico della questione favorendo la diffusione di questa particolare ricerca scientifica che da anni si batte per combattere la malattia, che nei suoi casi più gravi arriva a uccidere il paziente entro un anno dalla diagnosi.

Nello spot si fissa un tetto di richiesta di 5.2 milioni di euro per aiutare i numerosi studi clinici che da anni sono alla ricerca di una cura definitiva per la malattia. Nel filmato vediamo Zalone uscire il libretto degli assegni per consegnare l’intera somma, salvo poi pentirsene una volta appreso il suo ammontare.