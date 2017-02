Che fine ha fatto Leatherface, prequel di Non Aprite Quella Porta?

Il franchise dinon sarà stato longevo quanto quelli dio di, ma è comunque diventato un cult con gli anni e ha prodotto anche diversi remake e rifacimenti.

Dopo l'ultimo episodio con protagonista la bella Alexandra Daddario (che presto vedremo in Baywatch), la Lionsgate ha sviluppato un nuovo prequel titolato proprio Leatherface ("Faccia di Cuoio").

Diciamocelo, in pochi se lo ricorderanno, ma questo Leatherface è in produzione da tempo e, anzi, a settembre 2015 fu diffuso un primo poster ufficiale. Ma allora che fine ha fatto questo prequel? Il sito Bloody-Digusting rende noto che, ovviamente, le riprese sono completate da anni e che il film è bello e pronto per essere distribuito. Il problema? La Lionsgate non sarebbe convinta e avrebbe messo il prequel "da parte". Per far sì che venga distribuito (anche solo in home video), il sito ha lanciato una campagna sul web utilizzando l'hashtag #WeWantLeatherface che, secondo le loro intenzioni, potrebbe convincere la major a sbloccare la situazione.

Vi terremo aggiornati per qualsiasi novità.