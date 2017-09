Che fine ha fatto il Flash Gordon di Matthew Vaughn?

Uno dei tanti progetti annunciati ma mai realizzati (almeno fino ad oggi) è il remake (o nuovo adattamento) delle avventure diche, stando alle voci di corridoio, avrebbe visto il regista diimpegnato alla regia.

Il coinvolgimento di Matthew Vaughn è datato 2015 e, da allora, i movimenti riguardo il progetto sono praticamente pochissimi. In un'intervista per promuovere il suo Kingsman - Il Cerchio d'oro, il filmaker ha effettivamente confermato di essere coinvolto nella realizzazione di Flash Gordon ed ha svelato perché il progetto non ha ancora preso vita.

"Si, ci abbiamo lavorato" spiega Vaughn "L'unico problema di Flash Gordon è che Guardiani della Galassia ha in parte 'rubato' quel che volevo fare io con il progetto. Ora hai Star Wars, hai i Guardiani della Galassia e se devi distribuire un tuo film di fantascienza devi trovare un modo che lo faccia sopravvivere in mezzo agli altri due che sono due grossi bei franchise".