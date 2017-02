Che fine ha fatto il film su Gambit? Simon Kinberg risponde

Che fine ha fatto il film standalone su? Annunciato anni fa, consuperimpegnato come protagonista e produttore, ha visto numerosi problemi dietro le quinte e rallentamenti che hanno posticipato la data di uscita a data da destinarsi.

Previsto per ottobre del 2016, il progetto relativo a Gambit ha perso anche il regista negli ultimi mesi, portando la Fox a cancellare la data di uscita dello spin-off su X-Men. Ad oggi lo studio non ha ancora comunicato una nuova data, né ha trovato un nuovo regista.

A gennaio la produttrice Lauren Shuler Donner aveva confermato che Channing Tatum era ancora parte del progetto, ma da allora il nulla. Oggi il produttore Simon Kinberg aggiorna - finalmente - lo status della pellicola: "E' in sviluppo attivo. Speriamo che sia pronto entro la fine dell'anno, cosi da iniziare le riprese all'inizio del 2018. Abbiamo già due o tre film sugli X-Men da girare quest'anno, quindi può aspettare. Channing è determinato a rendere bene il personaggio, cosi come Ryan Reynolds voleva rendere al meglio Deadpool e Hugh Jackman per Logan - The Wolverine. Sappiamo che quando riusciamo a rendere i personaggi al meglio, i film hanno successo e vogliamo che Gambit venga fuori bene perché vogliamo dare inizio ad un nuovo franchise".