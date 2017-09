Charlie's Angels: Kristen Stewart in lizza per il reboot cinematografico?

La Sony Pictures è interessata nel rendere l'attriceuna delle sue, nel reboot del franchise sviluppato dallo studio: è questo quello che svela il sito Variety. Se accetterà, la star della serie 'Twilight' interpreterà uno dei membri dell'agenzia privata di investigazione.

Secondo le indiscrezioni, anche Lupita Nyong’o (Black Panther) sarebbe in lizza per un altro ruolo chiave all'interno della pellicola.

Il reboot di Charlie's Angels arriverà nei cinema statunitensi il 7 giugno 2019 per la regia di Elizabeth Banks, da una sceneggiatura firmata da Doug Miro & Carlo Bernard (Narcos).

Le Charlie's Angels hanno debuttato in una serie televisiva andata in onda dal 1976 al 1981 con Kate Jackson, Farrah Fawcett, Jaclyn Smith e Cheryl Ladd; un reboot televisivo sviluppato da Alfred Gough e Miles Millar per ABC è andato in onda nel 2011 e vedeva Annie Ilonzeh, Minka Kelly e Rachael Taylor come protagoniste: il tentativo è stato un sonoro flop e la ABC ha chiuso la serie dopo soli quattro episodi, non trasmettendo nemmeno l'ottava ed ultima puntata, inedita in USA.

La Sony ha già adattato per il grande schermo il concept con due film, usciti nel 2000 e nel 2003, con Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu.