Charlie Hunnam non è interessato ai cinefumetti

Su Everyeye.it, molte volte, vi riportiamo notizie circa attori o attrici che si autocandidano per ruoli in cinecomics in fase di sviluppo e, a volte, addirittura nemmeno annunciati o "pensati" dagli studios.

Oggi vi proponiamo l'inverso, ovvero un attore che con i cinecomics non vuole averci niente a che fare! Charlie Hunnam è da sempre stata la scelta numero 1 dei fan per portare su grande schermo il personaggio di Oliver Queen/Freccia Verde, e Yahoo! Movies ha colto l'occasione per parlarne con l'attore in persona. Risposta negativa, come anticipavamo, da parte di Hunnam.

"Non sono cresciuto leggendo fumetti e non ho mai visto nessuno di quei film Marvel o delle pellicole su Batman" spiega l'attore "Non è nei miei gusti. Devo confessare che nemmeno so chi è Freccia Verde. Non è a cui aspiro nella mia carriera da attore".