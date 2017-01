Charles Wood parla del realismo nell'Universo Cinematografico Marvel

Con 14 pellicole già uscite e altre 12 in lavorazione, 5 cortometraggi, 2 web-serie, 5 serie TV già in onda e 6 in sviluppo, l’continua ad espandersi di anno in anno.

Intervistato da ComicBook.com, Charles Wood (production designer dei Marvel Studios per titoli quali Thor: The Dark World, Guardiani della Galassia, Avengers: Age of Ultron e Doctor Strange) ha rilasciato nuove dichiarazioni su Avengers: Infinity War e sulla costruzione di questo fantastico universo narrativo che ci ha accompagnato per 10 anni e continuerà a farlo nel prossimo futuro.