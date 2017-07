Chaos Walking: rivelate la data d'uscita e la sinossi ufficiale!

Laha diffuso la notizia della data d'uscita e rilasciato la sinossi del nuovo film Chaos Walking , con

Il film uscirà il 1 marzo 2019 e sarà l'adattamento dei libri per ragazzi di Patrick Ness. La regia sarà di Doug Liman e la sinossi è questa:

"Todd Hewitt è un ragazzo che vive sul pianeta chiamato New World, luogo considerato una nuova speranza per l'umanità, almeno fino a quando il virus "The Noise" (ndr. Il Rumore) colpisce i suoi abitanti. Da quel momento, chi ne è affetto, riesce ad ascoltare i pensieri degli altri, anzi, è costretto a farlo, tanto che in molti impazziscono. Todd scopre un piccolo angolo di pace da questo "rumore" in Viola, una ragazza che potrebbe rivelarsi fondamentale per scoprire quali e quanti siano i segreti di New World. I due inizieranno un viaggio pericoloso, durante il quale dovranno stare attenti a tutto e a tutti, dal momento che i loro pensieri potrebbero facilmente essere intercettati."