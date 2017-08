Chaos Walking: Nick Jonas raggiunge Daisy Ridley e Tom Holland nel cast

Come scrive quest'oggi il puntualissimo, il cantante e attoreè entrato ufficialmente nel cast di Chaos Walking , adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo YA diretto da Doug Liman con protagonisti

Tratto dalla trilogia letteraria scritta da Patrick Ness, il film racconterà una storia post-apocalittica che vedrà al centro dell'azione Todd Hewitt (Holland), un ragazzo che vive nel pianeta lontano Nuovo Mondo, ultima speranza per l'umanità prima della diffusione del The Noise, un virus pandemico capace di creare esperienze immersive di ogni singolo pensiero umano, rendendo le persone cacofoniche. Todd farà una scoperta importantissima: una ragazza di nome Viola (Ridley) potrebbe avere la chiave per sbloccare molti segreti del Nuovo Mondo. I due compagni si imbarcheranno così in un'avventura alla ricerca di una cura, in un ambiente ostile dove ogni singolo pensiero è ascoltabile.



Nick Jonas interpreterà Davy Prentiss Jr, soldato e figlio del capo dell'esercito (Mads Mikkelsen) che diviene geloso del legame tra il padre e Todd. Chaos Walking vedrà nel cast anche Demian Bichir e Kurt Sutter, per un'uscita prevista nelle sale il 1° marzo 2019.