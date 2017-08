Chaos Walking: David Oyelowo si unisce al cast del film con Tom Holland!

è la nuova aggiunta al cast del film di Chaos Walking . La pellicola è l'adattamento cinematografico dei romanzi per giovani adulti di Patrick Ness.

La produzione del film della Lionsgate, Chaos Walking, è in corso ed è Deadline a riportare la notizia del casting di David Oyelowo (Selma, Interstellar). Il suo ruolo sarà quello di Aaron, un militare. Oyelowo sarà anche nel prossimo lavoro del regista J.J. Abrams per la Paramount, la pellicola misteriosa e ancora senza titolo "Cloverfield Movie".

Il cast di Chaos Walking: Tom Holland (Captain America: Civil War, Spider-Man: Homecoming), Daisy Ridley (Star Wars: Il Risveglio della Forza, Star Wars: Gli Ultimi Jedi), Mads Mikkelsen (Rogue One: A Star Wars Story), Nick Jonas, Demian Bichir (Alien: Covenant) e Kurt Sutter.

Chaos Walking è una storia post-apocalittica nella quale Todd Hewitt (Holland) è un ragazzo del pianeta chiamato Nuovo Mondo. Questo luogo pacifico e bellissimo è l'ultima speranza di sopravvivenza per l'umanità. Purtroppo però un virus chiamato The Noise si sta diffondendo e rischia di scatenare una pandemia in grado di rendere le persone cacofoniche. Todd scoprirà che una ragazza di nome Viola (Ridley) potrebbe possedere la chiave per sbloccare alcuni dei segreti di Nuovo Mondo; i due si imbarcano così in un'avventura per trovare una cura contro il virus, in un ambiente ostile dove ogni singolo pensiero di chiunque può essere ascoltato... Anche i loro!

Chaos Walking uscirà il 1 marzo 2019.