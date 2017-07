Chaos Walking: anche Mads Mikkelsen entra nel cast?

L'attore danesepotrebbe entrare a far parte del cast di Chaos Walking , pellicola tratta dal romanzo di Patrik Ness e interpretata da Daisy Ridley e Tom Holland. Mikkelsen potrebbe interpretare il villain del film, il sindaco di Prentisstown. Il film sarà diretto da Doug Liman che nel 2017 è al cinema con The Wall e Barry Seal.

Chaos Walking racconta la storia che accade a Todd Hewitt, un ragazzo che vive in un remoto pianeta di Nuovo Mondo, fino a quando un virus, chiamato The Noise, lo colpisce. Questo virus gli permette di entrare nei pensieri di molte persone. Un giorno Todd sente i pensieri di una ragazza, Viola, colei che potrebbe risolvere i segreti più oscuri di Nuovo Mondo. I due inizieranno un viaggio ricco d'insidie.

Mads Mikkelsen ha recentemente recitato al cinema in Doctor Strange e Rogue One: A Star Wars Story.