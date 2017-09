Channing Tatum svela perché ama il personaggio di Gambit

è uno di quei cinecomic - targati Fox/Marvel - veramente 'problematici', che ha visto numerosi sceneggiatori e registi svilupparlo e poi abbandonare il progetto per i motivi più disparati.

Ma una cosa è certa. Il suo interprete e produttore, Channing Tatum, sembra non voler mollare per nulla il cinefumetto e, in un'intervista, ha spiegato il semplice motivo: ama il personaggio di Gambit.

"Non c'era un negozio di fumetti nella mia città ma in televisione andava in onda il cartoon" spiega Tatum "Era il personaggio più facile da interpretare perché non ci voleva molto a prendere un manico di una scopa, un mazzo di carte e mettersi una bandana in testa e provare a lanciare le carte qua e là in sala da pranzo. Gambit è un personaggio cool... è uno dei pochi supereroi che ha una cultura tutta sua. Non proviene da un imprecisato luogo dell'America. Viene da New Orleans, è un posto specifico".

Attualmente il progetto viene riscritto da capo. Ci aspettiamo, dunque, novità positive prossimamente.