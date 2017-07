Chadwick Boseman nel poster del biopic su Thurgood Marshall

Open Road Films ha rilasciato sul web il poster ufficiale di Marshall , biopic con protagonista l'attore, diretto da Reginald Hudlin. La pellicola verrà distribuita nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal prossimo 13 ottobre. Al momento non è stata confermata la data d'uscita nei cinema italiani.

Chadwick Boseman in Marshall interpreta il giovane avvocato Thurgood Marshall, prima persona afroamericana nominata giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti.

Nel periodo immediatamente antecedente alla Seconda Guerra Mondiale, l'avvocato Marshall è in Connecticut per difendere Joseph Spell, autista di colore accusato di violenza sessuale e tentato omicidio dalla sua datrice di lavoro. Assieme a Samuel Friedman, Marshall affronterà un leggendario processo, simbolo del movimento per i diritti civili.

Il cast di Marshall comprende Chadwick Boseman, Josh Gad, Kate Hudson, Dan Stevens, Sterling K. Brown, James Cromwell, Keesha Sharp, Ahna O'Reilly, Jussie Smollett, Sophia Bush, Jeffrey DeMunn e Rozonda Thomas.