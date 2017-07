CCH Pounder sarà ancora Moat nei prossimi sequel di Avatar

Ci sarà anche l'attricetra i membri del cast che si ripresenteranno sul set di Avatar , per realizzare il primo e il secondo sequel del film campione d'incassi del 2009. L'attrice interpretava il personaggio di Moat, leader spirituale del clan Omatikaya. Il primo ciak ufficiale sarà il 25 settembre in Nuova Zelanda.

L'imponente produzione che il regista James Cameron sta creando prevede la realizzazione di altri quattro capitoli per completare una saga lunga più di dieci anni.

Il primo sequel arriverà il 18 dicembre 2020, il terzo film è previsto il 17 dicembre 2021, il quarto sarà in sala il 20 dicembre 2024 e l'ultimo il 19 dicembre 2025.

Sam Worthington, Zoe Saldana, Joel David Moore, Stephen Lang e Sigourney Weaver torneranno nei rispettivi ruoli mentre tra le new entry ci saranno Cliff Curtis e Oona Chaplin.