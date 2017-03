Cattivissimo Me 3: uno sneak peek in attesa del nuovo trailer

"... Gru, il Cattivissimo (o ex Cattivissimo) della saga a cartonista per tornare nei cinema con il terzo capitolo del franchise, per l'appunto

Un divertente primo trailer della pellicola era stato diffuso lo scorso dicembre, adesso la Illumination Entertainment ha annunciato l'arrivo di un nuovo full trailer per la giornata di quest'oggi.

Nell'attesa lo studio ha diffuso in rete dei brevi sneak peek e ci presenta un nuovo personaggio per la saga di Cattivissimo Me: Dru. Chi è Dru? Semplicemente, il fratello gemello del nostro Gru. Le risate sono sicuramente assicurate!

Nell'attesa del trailer, trovate questi nuovi sneak peek qui sotto. Ricordiamo che Cattivissimo Me 3 debutterà a giugno nelle sale cinematografiche americane mentre a fine agosto in Italia.