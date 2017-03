Cattivissimo Me 3: i gemelli Gru e Dru nel nuovo trailer italiano

La Universal Picstures ha rilasciato online un nuovo, divertentissimo trailer ufficiale italiano per l'atteso, terzo capitolo della trilogia targatadedicata alle avventure di Gru e famiglia.

La storia questa volta vedrà il protagonista alle prese con il super cattivo Balthazar Bratt, ex-bambino prodigio degli anni '80 che ha però imboccato una strada sbagliata. Nel frattempo Gru scoprirà di avere anche un fratello gemello di nome Dru, con l'unica differenza di una foltissima chioma bionda.



Diretto da Pierre Coffin, Kyle Balda ed Eric Guillon, Cattivissimo Me 3 vede come doppiatori originali Steve Carell (Gru e Dru) e Trey Parker (creatore e voce di South Park) voce del villain Bratt, per un'uscita prevista nelle sale il 24 agosto 2017.