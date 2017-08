Cattivissimo me è diventato il franchise animato più proficuo al mondo

Grazie agli incassi ottenuti dal terzo capitolo, il franchise diè diventato il più proficuo di sempre al box-office internazionale, battendo il precedente record appartenuto al franchise di

I $21.2 milioni di dollari racimolati da Cattivissimo me 3 nell’ultimo weekend nel mondo, hanno portato il franchise della Illumination a un totale complessivo di $3 miliardi e 528 milioni di dollari. Il precedente record dei film della saga di Shrek era fermo a $3 miliardi e 510 milioni.

Per farvi un esempio di cosa significhi questo franchise per la Universal, basti considerare che Minions è uno dei maggiori incassi di sempre per lo studio con i suoi $1 miliardo e 167 milioni, e il secondo film d’animazione più proficuo, dietro solamente a Frozen ($1.287).

Cattivissimo me 3 arriverà nelle sale italiane il 24 agosto 2017, su queste pagine trovate l’ultimo trailer disponibile e la nostra recensione in anteprima.