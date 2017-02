Catfight: online il trailer del film con Sandra Oh e Anne Heche

Online è stato rilasciato il primo trailer di, film che vede per protagoniste, diretto da. Il film, della cui produzione si parla già da alcuni anni, arriverà nelle sale cinematografiche americane dal prossimo 3 marzo e vede il coinvolgimento nel cast anche di Alicia Silverstone.

Il film racconta le vicende dell'artista Ashley Miller e della casalinga ricca e annoiata Veronica Salt, due vecchie amiche del college che si ritrovano dopo molti anni ad una festa e dopo qualche chiacchierata le due iniziano ad azzuffarsi.

Lo scontro manda Veronica in coma per due anni e al suo risveglio scopre che l'amica nel frattempo è diventata un'artista affermata e il suo patrimonio è evaporato nel nulla.

Catfight è diretto da Onur Tukel e comprende nel cast Sandra Oh, Anne Heche, Alicia Silverstone, Amy Hill, Myra Lucretia Taylor, Ariel Kavoussi, Craig Bierko e Dylan Baker.