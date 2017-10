Caso Weinstein: Quentin Tarantino: "Sapevo abbastanza, ma ho taciuto"

Direttamente daarrivano nuove notizie sullo scandalo sessuale in cui è coinvolto il produttore Harvey Weinstein . Il regista, amico di lunga data dell'uomo, era a conoscenza, per sua stessa ammissione, dei fatti imputati a Weinstein.

Il regista ha rivelato due nuovi episodi che vanno ad aggiungersi alla lunga lista di molestate: Mira Sorvino, la sua fidanzata, e il premio Oscar Lupita Nyong'o.

Tarantino è stato molto aiutato in carriera da Weinstein, che ha prodotto numerosi dei suoi film, tra i quali "Le Iene", "Pulp Fiction" i due "Kill Bill", "bastardi Senza Gloria" e "The Hateful Height". Ecco cosa ha dichiarato ai media:

"Sapevo abbastanza, potevo certamente fare di più di ciò che ho fatto. Non erano cose riferite pubblicamente. Ero a conoscenza di almeno un paio di questi episodi, e lo sapevo direttamente. Avrei dovuto prendermi la responsabilità di quanto sapevo e denunciare ma, e se lo avessi fatto, avrei dovuto smettere di lavorare con lui." Mira Sorvino, fidanzata con Tarantino al tempo delle "avances" di Weinstein, ha visto stroncata la propria carriera proprio a causa del rifiuto opposto al produttore che, contro la sua volontà le aveva fatto un massaggio e l'ha poi rincorsa per tutto l'hotel in cui soggiornava.

Tarantino, che era a conoscenza anche di altri casi di molestie di Weinstein, comprese quelle a Rose McGowan aggiunge:

"Ero scioccato e sconvolto. Non potevo crederci ma pensavo che all'epoca Weinstein fosse particolarmente preso da Mira."

Anche il premio Oscar per 12 Anni Schiavo, Lupita Nyong'o, racconta, in un editoriale sul New York Times, di essere stata approcciata in modo indesiderato dal produttore e di avergli concesso un massaggio per prendere tempo e cercare di scappare via prima possibile e con "pochi danni". La donna ha dichiarato di volerne parlare ora, perché "bisogna fare in modo che questo tipo di comportamenti non meriti una seconda chance. Ora cerco di contribuire alla fine della cospirazione del silenzio."

To be continued...