Caso Weinstein: Channing Tatum si dissocia dalla Weinstein Co. con un comunicato

Dopo le tantissime star hollywoodiane che hanno rilasciato dichiarazioni di pubblico sdegno nei confronti dell'imprenditore Weinstein , accusato di molestie sessuali ai danni di numerose lavoratrici dell'industria cinematografica statunitense, anchesi dissocia pubblicamente dalla TWC.

I dettagli sulle molestie sessuali di cui si è macchiato Harvey Weinstein negli anni di lavoro ad Hollywood continuano a fioccare: il vaso di Pandora è stato aperto e adesso tutto ciò in esso contenuto si sta rivoltando contro il produttore ex pezzo grosso della movie industry.

Tra le altre, hanno colpito le dichiarazioni di personaggi illustri quali Quentin Tarantino, amico di vecchia data di Weinstein, con il quale ha lavorato a diverse produzioni di successo: il regista sapeva e ha colpevolmente taciuto. Fare il mea culpa adesso è incomprensibile per molti ma, a conti fatti, negare di conoscere le abitudini di un amico, per quanto disdicevoli, sarebbe forse sembrato anche più assurdo. Inoltre, così facendo, Tarantino sta probabilmente cercando di non precludersi future possibilità di lavoro ad Hollywood: essere connessi a questo scandalo in qualsivoglia modo non aiuta nessuno, neppure i mostri sacri come il regista.

Al coro delle voci che stanno affossando Weinstein, si aggiunge quella di Channing Tatum. L'attore stava lavorando ad un progetto della The Weinstein Company, intitolato Forgive Me Leonard Peacock, che l'avrebbe visto anche debuttare come regista. La storia parla di un diciassettenne che medita di uccidere il suo migliore amico e poi sé stesso, il tutto per via di abusi sessuali subiti. L'attore ha dichiarato vi a Instagram che non lavorerà più al progetto perché non vuole più avere a che fare con la TWC ora o in futuro. Non sappiamo, al momento, se il progetto verrà poi sviluppato da qualche altra parte, considerando il grande attaccamento alla storia che Channing ha dimostrato di avere, stando allo stesso post IG che ha rilasciato via social.

Channing Tatum è solo l'ultimo dei personaggi di spicco ad Hollywood che stanno facendo, come è giusto che sia, terra bruciata intorno a Weinstein. La storia sembra tutt'altro che conclusa.