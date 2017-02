Cary Fukunaga, regista di True Detective, dirigerà un film sulla bomba atomica

Si intitolerà Shockwave, il film sullo sgancio della bomba atomica su Hiroshima. La storia è tratta dal libro di Stephen Walher "Shockwave: Countdown to Hiroshima" del 2005.

Alla regia di Shockwave, a quanto pare, si piazzerà Cary Fukunaga, plauditissimo regista della serie True Detective con Matthew McConaughey ma anche Beast of No Nation realizzata per Netflix. Le case di produzione sono la Working Title e la Universal Pictures che hanno ingaggiato Fukunaga per l'adattamento cinematografico del romanzo firmato Stephen Walher; Hossein Amini, sceneggiatore di Drive, si sta dedicando alla scrittura.

Il film racconta delle tre settimane antecedenti lo sgancio della bomba atomica sulla città giapponese seguendo le vicende dei piloti, le vittime e gli scienziati.