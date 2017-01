Cars, Gli Incredibili, Toy Story: Gli Easter Eggs Pixar in un nuovo video

Da La ricerca di Nemo a Cars, i film Pixar sono ricolmi di Easter Eggs che i creatori si divertono a rivelare negli anni. Un nuovo video mostra quanti ce ne siamo persi.

Ci sono anche Ratatouille, Inside Out, Monsters University e Cars2, i creatori Pixar, partendo da un set inesistente e quindi ancor più di chi si occupa di effetti speciali nel film, si divertono a lasciare riferimenti a precedenti cartoni più o meno visibili.

Nel nuovo video rilasciato dalla casa d'animazione, gli appassionati possono godere di oltre due minuti di easter eggs di cui cui sono ricolme le storie passate per il grande schermo in questi anni; il prossimo film Pixar a sbarcare al cinema sarà Cars 3, il trailer è stato pubblicato qualche giorno fa. Stavolta Saetta McQueen, che dopo un disastroso incidente, sarà costretto a ritirarsi. Si affiderà a Cruz Ramirez per rimettere insieme i pezzi e tornare in pista.