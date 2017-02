Cars 3: uno sguardo approfondito alla nuova generazione di auto da corsa!

Laha rilasciato online un nuovo video trailer che ci permette di dare uno sguardo più approfondito alla nuova generazione di automobili che appariranno in, terzo sequel del lungometraggio d’animazione made ine che vedrà tornare in pista, anche se non tutto andrà come previsto...

Diretto da Brian Fee, già storyboard artist di Cars e Cars 2, Cars 3 inizia quando, messo in disparte da una nuova generazione di nuove fiammanti auto da corsa, il mitico Saetta McQueen (doppiato da Owen Wilson) forza troppo il motore, finendo per essere coinvolto in un grave incidente che lo metterà KO e lo porterà ad abbandonare lo sport che ama più di ogni altra cosa al mondo. Per tornare in gioco, avrà bisogno dell'aiuto di un giovane ruspante tecnico di gara, Cruz Ramirez, con un piano per vincere ispirato al Fabulous Hudson Hornet, una storica auto da corsa realmente esistita. Per dimostrare che il numero 95 non è ancora intenzionato ad andare in pensione, Saetta McQueen si metterà alla prova sul più grande palcoscenico mondiale, la Piston Cup Racing!

Cars 3 vedrà il ritorno di Larry the Cable Guy nei panni di Mater, Bonnie Hunt che darà voce a Sally Carrera, e Cheech Marin nel ruolo di Ramone. Ci saranno però anche alcuni nuovi personaggi, tra cui Jackson Storm, doppiato da Armie Hammer, e Cruz Ramirez, doppiato da Cristela Alonzo. Ad essi si sono uniti i piloti di NASCAR Jeff Gordon, Richard Petty, Chase Elliott, Ryan Blaney, Daniel Suárez e Bubba Wallace.

Cars 3 è stato prodotto da Kevin Reher (A Bug’s Life, La Luna). Il primo film della saga d’animazione, Cars, è stato diretto da John Lasseter, e ha guadagnato 461,9 milioni di dollari in tutto il mondo nel 2006, con il seguito Cars 2 che ha superato che con 559,8 milioni di dollari a livello globale nel 2011. Anche Planes e Planes: Fire and Rescue sono due lungometraggi Disney ambientati nell'universo di Cars.

Cars 3 arriverà nelle sale cinematografiche statunitensi a partire da venerdì 16 giugno 2017.