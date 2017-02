Cars 3: una foto inedita rivela nuovi personaggi e dettagli della trama

Il Toy Fair di New York colpisce ancora. L'evento, infatti, è noto per essere l'occasione in cui vengono rivelati i nuovi personaggi e i dettagli delle trame delle pellicole più attese. L'ultima fatica della, ovvero il prossimo filmnon fa eccezione e, grazie ad una nuova foto, ci vengono svelati nuovi particolari.

A darci tutte queste informazioni è l'involucro di giocattoli realizzati appositamente per il film e di particolare rilevanza è il seguente riassunto della trama sul retro della confezione: "Oscurato da una nuova generazione di piloti alla Piston Cup, Saetta McQueen si ritrova improvvisamente spinto fuori dallo sport che ama. Per tornare al vertice, avrà bisogno dell'aiuto di un giovane tecnico di gara, dell'ispirazione del favoloso Hudson Hornet e della guida di un paio di vecchi amici incontrati lungo la strada.".

La confezione rivela anche molti volti nuovi del franchise, ma non si sa ancora di che entità sarà il loro ruolo nel film. I nuovi personaggi includono Natalie Certain, Cal Weathers, Smokey, Reb Meeker, Brick Yardley e Buck Bearingly.

Cars 3 ha una data di rilascio sui grandi schermi statunitensi prevista per il 16 giugno.