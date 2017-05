Cars 3: Saetta McQueen torna alle origini nel nuovo trailer internazionale

È stato rilasciato online un nuovo trailer internazionale di, nuovo film d'animazione firmatoe terzo capitolo della saga automobilistica con protagonista, doppiato in lingua originale da

Dopo aver battuto rivali su rivali e aver conquistato ogni circuito possibile, Saetta è adesso una leggenda, una vera e propria macchina da corsa veterana. Durante una delle sue ultime gare, però, rimane coinvolto in un tremendo incidente che lo costringe al ritiro. Chiederà allora aiuto alla collega Cruz Ramirez per tornare in pista e sconfiggere i suoi avversari, scoprendo inoltre una triste verità sul suo incidente.



Cars 3 diretto da Brian Fee vedrà nel cast di doppiatori inglesi anche Armie Hammer, Larry the Cable Guy e Bonnie Hunt, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 14 settembre 2017.