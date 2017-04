Cars 3: rilasciato online il nuovo trailer dell'ultimo lungometraggio Pixar

Il nuovo trailer di, terzo capitolo della saga d’animazione automobilistica con protagonista, è stato rilasciato online dalla. Potete visionare il filmato ad alta definizione direttamente sopra questa notizia, come sempre subito dopo il salto!

Diretto da Brian Fee (già storyboard artist di Cars e Cars 2), Cars 3 della Disney • Pixar inizia con il leggendario Saetta McQueen (doppiato da Owen Wilson) che si sente oscurato da una nuova generazione di veloci e brillanti corridori. Per cercare di restare in testa durante un’importante gara automobilistica, commette così un errore sulla pista da corsa, finendo per subire un mostruoso incidente che potrebbe aver compromesso per sempre la sua possibilità di correre di nuovo. Per rientrare in gioco, avrà bisogno dell'aiuto di un giovane tecnico di gara, Cruz Ramirez, e di impegnarsi come non mai per riprendere le forze. Sul più grande palcoscenico mondiale delle auto da corsa, il Piston Cup Racing, riuscirà a provare che per il numero 95 non è ancora finita, perché in lui batte il cuore di un campione!

Nel cast vocale di Cars 3 vedremo il ritorno di Larry the Cable Guy nei panni di Mater, Bonnie Hunt nella parte di Sally Carrera e Cheech Marin nel ruolo di Ramone. Troveremo anche molti nuovi personaggi, tra cui Jackson Storm (doppiato da Armie Hammer), River Scott (doppiato da Isiah Whitlock Jr.), Junior “Midnight” Moon (doppiato da Robert Glenn “Junior” Johnson), Smokey (cui presta la voce Chris Cooper), Louise “Barnstormer” Nash (doppiato da Margo Martindale) e Cruz Ramirez (doppiato da Cristela Alonzo). E tra i nuovi doppiatori originali troveremo anche Kerry Washington, Nathan Fillion, Lea DeLaria (la serie Netflix Orange is the New Black) che presta la propria voce a Miss Fritter, Bubba Wallace, Richard Petty, Chase Elliott, Ryan Blaney, Daniel Suárez, Jeff Gordon. Cars 3 è stato prodotto da Kevin Reher (A Bug’s Life, La Luna) e co-prodotto da Andrea Warren.

Cars 3 sarà rilasciato nelle sale cinematografiche statunitensi a partire da venerdì 16 giugno 2017.