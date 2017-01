Cars 3: primo sguardo a tre personaggi del film

Ormai non manca molto al primo trailer integrale per, il nuovo film dellae terzo capitolo della serie. Oggi intanto ci vengono presentati tre personaggi del film: Jackson Storm, Cruz Ramirez e il buon vecchio Saetta McQueen.

Ognuno di loro si mostra in un breve video girato nello stile delle pubblicità di automobili e in una immagine con tanto di specifiche tecniche allegate.

Jackson Storm è veloce, ha stile ed è pronto per correre. È uno dei front-runner nella nuova generazione di automobili da corsa e, anche se si comporta da giovane galletto arrogante, la sua potenza rischia di ridefinire tutto il mondo della corsa. Allenato con i più moderni simulatori, programmati per perfezionare tecnica e velocità, Jackson Storm è letteralmente costruito per essere imbattibile – e lo sa.

Cruz Ramirez è una delle allenatrici al Rust-eze Racing Center. Ha un carattere solare ma orgoglioso e i suoi metodi di allenamento decisamente non sono convenzionali; eppure resterà senza parole quando si troverà faccia a faccia col suo grande idolo, Saetta McQueen. Le piacerebbe aiutarlo a tornare in cima alla classifica, ma è consapevole che i concorrenti sono più veloci che mai e la vittoria è tutta una questione di velocità – ma è davvero così?

Saetta McQueen è il campione del mondo: una leggenda del mondo delle corse, con cinque Piston Cup nel cofano. Improvvisamente, si trova a dover fronteggiare una nuova generazione di corridori che minaccia non solo di mettere a rischio la sua vittoria, ma la stessa sicurezza di sé che lo ha portato fino a quel punto. Determinato a tornare in testa, Saetta deve decidere se il suo amore per la corsa è sufficiente per spingerlo di nuovo in pole position.

Cars 3 è diretto da Brian Fee e arriverà in Italia il 14 settembre.