Cars 3: è online il trailer ufficiale in italiano!

Il terzo capitolo di Cars , il film animatocon protagoniste le auto parlanti, arriva in Italia ile adesso è uscito il trailer ufficiale in Italiano, date un'occhiata!

La sinossi ufficiale racconta che "in Cars 3, Saetta McQueen (Owen Wilson nella versione originale) viene soppiantato dall'ultimo modello di bolide da corsa in circolazione: Jackson Storm non fa che vincere gare su gare, conquista gli sponsor, infrange tutti i record e getta fango - letteralmente - con le ruote posteriori, sulla mitica numero 95. Saetta non ha paura di affrontare la nuova sfida e scende in campo con voglia di vincere e quel po' pizzico di arroganza che lo contraddistingue. Dopo un incidente, scampato il rischio di non correre più, McQueen rivendica il diritto di scegliere da solo quando ritirarsi, e si ostina a gareggiare nonostante i pronostici lo diano per sconfitto. Ad aiutarlo, arriva la giovanissima Cruz Ramirez (Cristela Alonzo), fan di Saetta e allenatrice promettente, la quale grazie a un innovativo programma di addestramento, riesce a riportare McQueen in pista e i tutti i suoi strampalati amici sugli spalti."