Cars 3: online il nuovo trailer ufficiale del film

Come promesso, Walt Disney Pictures e Pixar Animation Studios hanno diramato in rete il nuovo trailer ufficiale del prossimo film d'animazione dei due studios,. Come sempre, potete ammirarlo comodamente in calce alla notizia.

Brian Fee è alla regia di questo nuovo capitolo della saga, scritto da Robert L. Baird e Dan Gerson, e prodotto da John Lasseter. La pellicola è stata presentata con un teaser molto oscuro, distribuito in rete un po' di tempo fa, che ha fatto parlare di sé e ha destato tanta curiosità nel pubblico.

La trama di Cars 3 ruota, come sempre, intorno al nostro eroe, Saetta McQueen, che dopo un disastroso incidente, è costretto a ritirarsi. Si affiderà a Cruz Ramirez che lo aiuterà a rimettersi in sesto e tornare in pista per battere dei nuovi avversari.

Cars 3 arriverà a giugno in USA mentre da noi arriverà soltanto dopo l'estate, a settembre.