Cars 3: è online il nuovo trailer del film Disney-Pixar

Il nuovo trailer diè arrivato e l'attenzione è tutta focalizzata sulla rivalità tra Jackson Storm e Saetta McQueen. In Italia il film esce il 14 settembre 2017. La regia è di

Sinossi di Cars 3: Saetta McQueen è costretto a ritirarsi dallo sport a causa delle nuove auto super-tecnologiche uscite negli ultimi tempi. Per tornare in pista gli servirà l'aiuto di Cruz Ramirez, un'esperta di auto da corsa. Per dimostrare che il numero #95 ha ancora la stoffa del campione, Saetta dovrà gareggiare nella più grande corsa della Piston Cup.

Cars 3 è prodotto da Kevin Reher. I precedenti titoli della saga hanno guadagnato al botteghino rispettivamente 461.9 milioni di dollari il primo, e 559.8 milioni di dollari il secondo.