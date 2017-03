Cars 3: Kerry Washington, Nathan Fillion e Lea DeLaria si aggiungono al cast

La rivistaha rivelato tre nuovi membri aggiuntivi del cast vocale perdella(Scandal),(Castle) e(Orange Is the New Black). Subito dopo il salto troverete le foto dei tre personaggi cui doneranno la loro voce nel terzo capitolo della saga sulle auto

Kerry Washington interpreterà un’auto sportiva rossa di nome Natalie Certain, Nathan Fillion un’auto di lusso soprannominata Sterling, e Lea DeLaria presterà la voce a una scuolabus chiamata Miss Fritter. Le foto dei tre personaggi sono visibili nella galleria in calce alla notizia.

In Cars 3, il mitico Saetta McQueen (Owen Wilson), durante una corsa automobilistica che lo spinge al limite, finisce improvvisamente fuori pista e viene coinvolto in un grave incidente che lo danneggia seriamente. Per tornare in gioco, avrà bisogno dell'aiuto di un giovane e irrequieto tecnico di gara, Cruz Ramirez, che progetta per lui un ritorno in grande stile. Saetta McQueen dimostrerà quindi che per il numero 95 non è ancora finita, e lo farà nella più grande corsa su pista, la Piston Cup Racing!

Nel film torneranno Cheech Marin a prestare la voce a Ramone, Larry the Cable Guy a dare voce a Mater e Bonnie Hunt a impersonare Sally Carrera. Tra i nuovi personaggi troveremo invece Jackson Storm con la voce di Armie Hammer e Cruz Ramirez doppiato da Cristela Alonzo. Anche i piloti NASCAR Jeff Gordon, Richard Petty, Chase Elliott, Ryan Blaney, Daniel Suárez e Bubba Wallace si sono uniti al cast.

Cars 3 è stato diretto da Brian Fee (storyboard artist per Cars e Cars 2), ed è stato prodotto da Kevin Reher (A Bug’s Life, La Luna). Il primo film della saga d’animazione 3D Cars ha esordito nel 2006 sotto la regia di John Lasseter, e ha guadagnato 461,9 milioni di dollari in tutto il mondo, mentre nel 2011 Cars 2 ha superato 559 milioni di dollari a livello globale.

Cars 3 sarà distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 16 giugno 2017.