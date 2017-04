Cars 3: ecco una clip estesa dal film animato Disney/Pixar

La divisione italiana della Walt Disney Pictures ha diffuso in rete un nuovo sneak peek esteso in italiano da, terzo capitolo della saga di Cars prodotto dalla Disney e sviluppato dalla Pixar. Potete visionarlo dopo il salto.

Colto alla sprovvista da una nuova generazione di bolidi da corsa, il leggendario Saetta McQueen è costretto a ritirarsi dallo sport che ama. Per tornare in pista avrà bisogno dell’aiuto di Cruz Ramirez, una giovane esperta di auto da corsa con tanta voglia di vincere e dovrà riscoprire gli insegnamenti del suo compianto mentore Hudson Hornet: il suo percorso sarà pieno di svolte inaspettate. Per dimostrare che il numero 95 possiede ancora la stoffa di un campione, Saetta dovrà gareggiare nella più grande corsa della Piston Cup.

Il celebre e amato Saetta McQueen è il protagonista di una nuova avventura a tutta velocità nel lungometraggio Disney•Pixar Cars 3. Diretto da Brian Fee (storyboard artist di Cars e Cars 2) e prodotto da Kevin Reher (A Bug’s Life - Megaminimondo, il cortometraggio La Luna), il film arriverà nelle sale italiane il 14 settembre.