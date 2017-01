Carrie Fisher voleva un altro ruolo in Star Wars, ha amato Rogue One

Dopo la morte di, come di consueto, iniziano a trapelare in rete dettagli e curiosità sulla sua vita privata o professionale. Adesso salta fuori una piccola curiosità sul suo iconico ruolo in

GamesRadar ha svelato che Carrie Fisher, interprete della Principessa Leia Organa, voleva a tutti i costi un altro ruolo: quello di Han Solo. Secondo l'attrice, la parte poi affidata ad Harrison Ford "era il miglior ruolo della sceneggiatura". Immaginate quanto sarebbe stato differente Star Wars se Han Solo fosse stato interpretato - in maniera femminile - da Carrie Fisher!

ATTENZIONE! SPOILER!

In una nota a magine, John Knoll della Lucasfilm ha rivelato che Fisher ha visto il suo 'cameo' in CGI alla fine di Rogue One: A Star Wars Story e di averlo amato. "E' stata coinvolta nel processo" spiega "Ha visto il risultato finale e l'ha amato. Kathleen Kennedy gli mostrò la scena e mi chiamò dicendo 'beh, Carrie l'ha amata!'.".