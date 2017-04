Carrie Fisher e Stan Lee riceveranno il Disney Legends Award

Quando laha comprato sia lache la, ha confermato e cementato la sua eredità proiettandola nel futuro con alcuni dei personaggi più amati e venerati della cultura pop.

Tra l'universo di Star Wars, gli Avengers, gli X-Men, i Fantastici Quattro e Spider-Man, aggiungendoci chiaramente anche il loro catalogo personale piuttosto impressionante, si sono assicurati il monopolio delle figure chiave dell'infanzia dell'intero pianeta! Adesso la Walt Disney Company riconoscerà onori a coloro i quali hanno portato le loro rispettive compagnie al successo prima che avvenisse l'acquisizione.

Alla cerimonia annuale del 30esimo Disney Legends Award, quest'anno al D23 Expo, il CEO Bob Iger introdurrà nella hall of fame icone quali Carrie Fisher e Stan Lee. Carrie Fisher, tristemente scomparsa alla fine dello scorso anno, sarà accompagnata dal suo fratello cinematografico, Mark Hamill. I due hanno rispettivamente interpretato i ruoli di Leia e Luke Skywalker in quattro diversi film di Star Wars finora, con un'altro in arrivo a fine anno.

Stan Lee ha avuto un ruolo fondamentale nella creazione dei supereroi più iconici dei fumetti, della televisione e dei film. Ha co-creato i Fantastici Quattro, gli X-Men e tanti altri, al fianco di Jack Kirby e anche co-creato Spider-Man con Steve Ditko. E' da sempre considerato una delle maggiori forze creative in seno alla Marvel, contribuendo al suo immenso successo e infatti ha un cameo in ogni film dei suoi eroi.

Questi tre grandi personaggi non saranno soli. Altri riceveranno dei premi, come Oprah Winfrey, che ha collaborato con la ABC e la Disney diverse volte. Altri ancora saranno onorati, come il defunto Gary Marshall, Julie Taymor, Manuel Gonzales, Wayne Jackson, e Clyde “Gerry” Geronimi.

La cerimonia si svolgerà il 14 luglio e questa è la più alta onorificenza che la Walt Disney Corporation dia ai suoi impiegati e collaboratori che hanno segnato indelebilmente la storia del gruppo.