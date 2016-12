Carrie Fisher al Saturday Night Live: il video della performance torna online

Mentre il mondo cerca di sopportare il dolore per la perdita repentina di, oltre che della madre,, molti fans sono tornati indietro nel tempo per rivivere alcuni dei momenti più emozionanti della carriera di colei che nell'immaginario popolare sarà per sempre la principessa Leia di

Ma Carrie Fisher, scomparsa il 27 settembre dopo aver avuto un infarto alla Vigilia di Natale nella fase finale del volo che la portava da Londra a Los Angeles, non era solo una formidabile eroina e icona pop per generazioni di cinefili. Era anche una bravissima attrice comica, dimostrando di sapersi destreggiare anche in ruoli diversi, seppur piccoli, anche in film come The Blues Brothers e Harry, ti presento Sally.

La verve comica è evidente anche nei cameo in film come Austin Powers e Scream 3 e a partecipazioni a serie tv di successo come 30 Rock. Carrie Fisher non ha mai nascosto il suo lato più fragile e umano al pubblico.

Nel video degli Star Wars Archives, l'attrice appare in una puntata del Saturday Night Live del 1978, condividendo il palcoscenico con star nate proprio dallo storico show americano come Bill Murray, Jim Belushi, Dan Aykroyd, Gilda Radner e molti altri, proponendo delle divertenti parodie dello stesso personaggio che la rese famosa.

Ecco perchè questo video tratteggia molto bene ciò che rappresentava Carrie Fisher, l'icona di una delle saghe fantascientifiche più importanti della storia del cinema e una grande umorista, capace di affrontare temi delicati come la politica, il sesso o altre questioni sociali senza la minima paura.