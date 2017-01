Carrie Fisher ricordata da Entertainment Weekly con una gloriosa cover

Continua ancora il tributo del mondo del cinema a Carrie Fisher, la principessa Leia di Star Wars. La famosa rivista Entertainment Weekly le dedica la copertina del mese.



Una delle foto più famose di Carrie Fisher sulla copertina di EW!, in bianco e nero, dal film che l'ha resa una celebrità in tutto il mondo: Star Wars Una Nuova Speranza, il primo episodio della saga di George Lucas.



La celebre Principessa Leia Organa è morta il 27 dicembre a causa di un infarto che l'ha colpita mentre era in viaggio; un giorno dopo è venuta a mancare anche la mamma, l'attrice Debbie Reynolds, entrambe stelle di Hollywood, parenti, amici e colleghi vip le ricordano da giorni sui social.

Entertainment Weekly titola "La fantastica vita dell'icona di Star Wars" lasciando ai lettori una delle immagini più forti e simboliche dell'attrice. Il suo personaggio tornerà al cinema con l'ottavo episodio della saga Guerre Stellari e la Disney ha assicurato che il suo personaggio avrà più spazio.