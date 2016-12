Carrie Fisher in una scena tagliata di Star Wars Il Risveglio della Forza

Continua la commemorazione di Debby Reynolds e Carrie Fisher, madre e figlia, dive di Hollywood, decedute a poche ore l'una dall'altra. Spunta fuori una bellissima scena della principessa Leila tagliata nell'episodio VII.

Saggia, ironica e di polso, il personaggio della principessa Leia in Star Wars Il Risveglio della Forza è stato sicuramente tra quelli più amati. Carrie Fisher è morta il 27 dicembre dopo un infarto e un giorno dopo è venuta a mancare anche la mamma Debbie Reynolds, entrambe stelle di Hollywood, parenti, amici e colleghi vip le ricordano da giorni sui social.

È apparso proprio in queste ore un video in cui la Fisher veste i panni di Leia in Episodio VII in una scena tagliata dal montaggio finale del film. L'attrice sembra non destinata ad abbandonare mai il suo alter ego, Deadline ha annunciato che la ritroveremo anche in Episodio VIII; aveva infatti già terminato le riprese prima della morte e nel prossimo capitolo di Guerre Stellari avrà un ruolo più ampio.