Capture Kill: ecco il trailer ufficiale dell'horror in stile found footage

Laha rilasciato online il primo trailer di, horror indipendente realizzato con la tecnica del found footage che mette sotto i riflettori le perversioni di un’apparentemente normale coppia di novelli sposi, che però nasconde un terribile segreto. Potete vedere il trailer, subito dopo il salto, in calce alla notizia!

In Capture Kill assisteremo alla discesa all’inferno di una giovane coppia di sposi, che ha deciso di documentare la ricerca della soddisfazione di uno dei loro desideri più oscuri: uccidere uno sconosciuto e filmarlo per i posteri. Li vedremo angosciarsi e ripensare alla loro devozione l’uno per l’altra mentre tramano con cautela questo orribile crimine solo per soddisfare la loro curiosità. Anche se possono aver pensato con attenzione ad ogni piccolo passo e dettaglio per realizzare l'omicidio, nulla può però prepararli al senso di colpa e al peso che dovranno sopportare. Girato con uno stile documentaristico dal punto di vista della macchina da presa della coppia, il film li segue inflessibile mentre documentano il loro decadimento morale per il solo gusto di creare dell’"arte".