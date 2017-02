Captive State: Madeline Brewer si unisce a John Goodman e Vera Farmiga

Secondo quanto riportadellaha aggiunto oggi un nuovo membro al suo cast.(Orange is the New Black) sarà co-protagonista del film ambientato su una Terra post-invasione aliena, e che sarà diretto da(L'alba del pianeta delle scimmie).

Madeline Brewer si unirà così nei panni di Rula, l’interesse amoroso di Ashton Sanders, ad un cast composto per ora da John Goodman (10 Cloverfield Lane, Monsters, Inc.), Vera Farmiga (Bates Motel), Kevin Dunn (Veep), Ashton Sanders (Straight Outta Compton), Jonathan Majors (When We Rise) e Colson Baker, in arte Machine Gun Kelly (Beyond the Lights).

Captive State è ambientato in un quartiere di Chicago quasi un decennio dopo l'invasione extraterrestre del pianeta Terra da parte di forze aliene. Il film mostrerà in quali condizioni precarie vivono entrambe le parti del conflitto ancora in corso: i collaboratori degli alieni e i dissidenti, una trama che potrebbe ricordare per certi versi quella di District 9 di Neill Blomkamp. La sceneggiatura è stata scritta da Rupert Wyatt e sua moglie Erica Beeney (The Battle of Shaker Heights). Captive State inizierà le riprese alla fine di febbraio.

In Orange is the New Black, Madeline Brewer ha interpretato Tricia Miller, una giovane detenuta tossicodipendente che, anche se ha perso il suo negozio, tenta di tenere sotto controllo i suoi debiti in modo da poter ricomprare li suo amato negozio. Madeline Brewer è anche nota per i suoi ruoli in Hemlock Grove, The Deleted, Grimm e Black Mirror. La vedremo a breve nei panni di Janine nell’imminente serie Hulu The Handmaid’s Tale insieme a Elisabeth Moss (Mad Men), che sarà trasmessa dal 23 aprile 2017 negli Stati Uniti. L’attrice apparirà anche nel film di Mark Webber Flesh and Blood, che sarà proiettato in anteprima al SXSW questo marzo, e costituirà il primo vero e proprio debutto cinematografico di Madeline Brewer.