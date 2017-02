Dreamworks Animation Studios ha diffuso in rete il primo poster ufficiale di, adattamento cinematografico della serie di libri per ragazzi creati danel 1997. Potete trovare il poster comodamente in calce a questa notizia.

Captain Underpants (conosciuto da noi in Italia come Capitan Mutanda) è incentrato su George e Harold, due ragazzini, che grazie ad un anello 3D finiscono per ipnotizzare il Signor Grugno, direttore della loro scuola elementare. Da quel momento, ogni volta che sente uno schiocco di dita, Grugno crede di essere il supereroe noto come Capitan Mutanda!

La pellicola è diretta da David Soren da uno script fimato da Nicholas Stoller. Captain Underpants: The First Epic Movie arriva a giugno in USA.