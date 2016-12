Giusto in tempo per il Natale, la Dreamworks Animation ha diffuso, tramite il sito EW, la prima occhiata a, nuovo film d'animazione dello studio basato sul personaggio di, doppiato in originale dall'attore. Trovate lo scatto dopo il salto.

La pellicola d'animazione arriverà nei cinema statunitensi il prossimo giugno. Captain Underpants è stato creato da Dav Pilkey nel 1997 ed è stato protagonista di una serie di libri per ragazzi. La storia ruota intorno a George e Harold, due ragazzini, che grazie ad un anello 3D finiscono per ipnotizzare il Signor Grugno, direttore della loro scuola elementare.

Da allora, ogni volta che sente uno schiocco di dita, il Signor Grugno crede di essere il supereroe noto come Capitan Mutanda.