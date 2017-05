Captain Underpants: è online una nuova clip del film!

La DreamWorks Animation e la 20th Century Fox presentano una clip del nuovo film d'animazione in uscita nelle sale italiane il 1 novembre 2017:

Il titolo originale del film è Captain Underpants: The First Epic Movie ed è diretto da David Soren, per la sceneggiatura di Nicholas Stoller.

La storia: Capitan Mutanda è l’alter ego del Signor Grugno, il tremendo preside della scuola elementare di Piqua in Ohio. Severissimo, quando l'uomo cerca di dividere due amici terribili - Carlo e Giorgio - mettendoli in classi diverse, i ragazzini riescono a ipnotizzarlo e lui si trasforma in Capitan Mutanda, l'eroe in mutande! Se gli si tira addosso una secchiata d'acqua il preside torna normale, schioccando invece le dita, torna ad essere un ehm... eroe.