Captain Underpants: ecco il trailer ufficiale di Capitan Mutanda in italiano!

esce nelle sale a giugno e questo è il trailer italiano del film della Dreamworks, distribuito da 20th Century Fox Italia e basato sui libri dello scrittore

Capitan Mutanda, è un film d'animazione che racconta le vicende di un supereroe piuttosto improbabile, appunto Capitan Mutanda. L'eroe è l’alter ego del Signor Grugno, il preside terribile della scuola elementare di Piqua in Ohio. Severo fino allo stremo, quando l'uomo cerca di dividere due ragazzini terribili - Carlo e Giorgio - mettendoli in classi diverse e minacciando così di rovinare per sempre la loro amicizia, una cosa incredibile accade. I ragazzini riescono a ipnotizzarlo con un anello 3d e lui magicamente si trasforma in Capitan Mutanda, l'eroe senza... vestiti! Con una secchiata d'acqua il preside torna normale, con uno schiocco di dita, invece, "indossa" di nuovo i panni dell'eroe...