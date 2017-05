Captain Underpants: ecco la folle theme song scritta e cantata da Al Yankovic

Continua la campagna promozionale di, adattamento animato firmatodell'omonima serie di libri per ragazzi scritta dae di cui oggi è stata rilasciata online la theme song scritta ed eseguita da "Weird"

Parlando proprio della canzone, intervistato da Rolling Stone, il cantautore ha dichiarato: «Ho chiesto al mio manager di ottenere il maggior numero di concerti possibili dove poter dire più volte la parola "mutande"».



In una strofa del divertente pezzo scritto per il film, Yankovic canta: «Non è un un uccello né un aereo/ Né tantomeno un sandwich all'insalata con le uova. È l'eroe col braccialetto/Ascoltate il suo grido di battaglia: tra la la!». Un ritmo e un tema scanzonato per un cartoon che seguirà la storia di un preside convinto con l'ipnosi da due studenti di essere l'eore dei fumetti Capitan Mutanda.



Captain Underpants vede nel cast di doppiatori Ed Helms e Kevin Hart, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 2 giugno.